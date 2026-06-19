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Hagastaden i Stockholm, en plats där M hoppas kuna bygga fler bostäder för att bevara huvudstadens grönytor. (Fredrik Sandberg/TT)
Lokalvalen i Stockholm

M i Stockholm vill skrota flera planerade bostadsbyggen

Av Jacob Ruderstam
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Moderaterna i Stockholm vill bevara huvudstadens grönområden, och går därför till val på att avbryta flera planerade bostadsprojekt, rapporterar SvD.

Christofer Fjellner, gruppledare för M i Stockholms stad, säger till tidningen att en stor del av stockholmarna vill bevara grönytorna.

– Då är det helt orimligt att man fortsätter att spränga in flerfamiljshus i uppskattade trädgårdsstäder i Bromma, i Ålstensskogen, och vid Enskedefältet.

Partiet understryker samtidigt att det måste byggas fler bostäder i Stockholm. De vill se fler byggen i bland annat industriområden och i sedan tidigare planerade stadsutvecklingsområden.

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