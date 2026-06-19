M i Stockholm vill skrota flera planerade bostadsbyggen
Moderaterna i Stockholm vill bevara huvudstadens grönområden, och går därför till val på att avbryta flera planerade bostadsprojekt, rapporterar SvD.
Christofer Fjellner, gruppledare för M i Stockholms stad, säger till tidningen att en stor del av stockholmarna vill bevara grönytorna.
– Då är det helt orimligt att man fortsätter att spränga in flerfamiljshus i uppskattade trädgårdsstäder i Bromma, i Ålstensskogen, och vid Enskedefältet.
Partiet understryker samtidigt att det måste byggas fler bostäder i Stockholm. De vill se fler byggen i bland annat industriområden och i sedan tidigare planerade stadsutvecklingsområden.
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