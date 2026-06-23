Mäklare ser vändning för nybyggda bostäder
Återhämtningen på bostadsmarknaden börjar nu spilla över på nyproduktionen och nu ser mäklare en vändning på marknaden. Det är bilden i Fastighetsbyråns mäklarpanel med 381 deltagare, skriver DI.
– Begagnatmarknaden drar med sig efterfrågan på nyproducerade bostäder, säger Henrik Lenander på Fastighetsbyrån till tidningen.
Störst efterfrågan ser mäklarna på enplansvillor, radhus och större bostadsrätter, medan efterfrågan på mindre bostadsrätter är låg.
Siffror från Bjurfors visade i veckan att villamarknaden visar tydliga tecken på återhämtning.
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