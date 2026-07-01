Mäklare spår att bopriserna stiger i långsammare takt

Mäklare har en visning av en lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Illustrationsbild.

Andelen fastighetsmäklare som tror på stigande bostadspriser i storstäderna har minskat, enligt SBAB:s mäklarbarometer.

48 procent räknar med stigande priser under tredje kvartalet, medan 47 procent tror på oförändrade priser.

Förväntningarna på både utbud och efterfrågan har dämpats från de höga nivåerna under andra kvartalet, då optimismen drevs av kommande lättnader i bolånereglerna.

En majoritet av mäklarna bedömer att regeländringarna redan har lett till fler bostadsaffärer och högre priser.

– Nu ser man fortsatt en positiv utveckling men förväntar sig mer av en måttlig bris i seglen, säger SBAB:s privatekonom Linda Hasselvik i ett pressmeddelande.