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Publik lyssnar på Jimmie Åkessons tal under Almedalsveckan. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenPolitikerveckan

Man brottades ner av Jimmie Åkessons livvakter

Av Hedda Hallsenius
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En man brottades ner av SD-ledaren Jimmie Åkessons livvakter i Almedalen, rapporterar Aftonbladet.

Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson i Almedalen, upplevde Säpovakterna att mannen förföljde Åkesson, och att han var alldeles för närgången.

– När det blev för mycket belades han med handfängsel och fördes från platsen, säger han.

Mannen greps inte, men fördes bort i en bil. Han blev sedan tillsagd att inte bli för närgången igen. Efter det fick han gå fri.

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