Man brottades ner av Jimmie Åkessons livvakter

En man brottades ner av SD-ledaren Jimmie Åkessons livvakter i Almedalen, rapporterar Aftonbladet.

Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson i Almedalen, upplevde Säpovakterna att mannen förföljde Åkesson, och att han var alldeles för närgången.

– När det blev för mycket belades han med handfängsel och fördes från platsen, säger han.

Mannen greps inte, men fördes bort i en bil. Han blev sedan tillsagd att inte bli för närgången igen. Efter det fick han gå fri.