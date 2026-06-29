Marknaden delar experterna: ”Räknar med volatilitet i allt”

Experterna är delade om utvecklingen på marknaderna efter helgens upptrappning mellan USA och Iran.

– Jag räknar med mer volatilitet i allt; det vill säga olja, aktier och räntor, sa von Euler & Partners investeringschef Jon Arnell till EFN inför veckans handel men tillade att det är ”en komplex bild”.

KBC Securities aktiechef Andrea Gabellone konstaterar att marknadens eufori håller i sig trots att Federal Reserve signalerat höjda räntor i USA. Det visar enligt honom att marknaden fortsatt tror på den amerikanska ekonomins särställning.

– Det innebär också att börsuppgången sannolikt kommer att breddas till fler delar av marknaden, säger han till Bloomberg.

Interactive Brokers ekonom Jose Torres säger till Reuters att de stigande kostnaderna för AI-investeringar redan fått investerare att söka sig till defensiva aktier, som påverkas mindre av konjunktursvängningar.