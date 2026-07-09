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Ambulanspersonal i Rom hjälper turister i värmen nära Spanska trappan i Rom (1 juli) (Andrew Medichini / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Mätningar: Varmaste juni någonsin för västra Europa

Av Helena Sällström
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Årets junimånad blev den varmaste som någonsin har uppmätts i Västeuropa, enligt siffror från EU:s vädermyndighet Copernicus.

Medeltemperaturen var 20,74 grader. Det är drygt tre grader varmare än medeltemperaturen under perioden 1991–2020.

– Klimatsystemet fortsätter att lagra allt mer värme. Resultatet är allt intensivare värmeböljor, ett ihållande varmt hav och ökande risker för människor, ekosystem och infrastruktur, säger Samantha Burgess, klimatforskare på Copernicus.

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Stora bränder rasar i Europa efter värmeböljan
www.theguardian.com
Frankrike var ett av länderna som drabbades särskilt hårt
yle.fi
I vissa områden håller temperaturen på att sjunka igen
NY Times  · Ofta betalvägg
Klimatforskare: Sambandet är enkelt, det är fler och intensivare värmeböljor på en varmare planet
Reuters  · Ofta betalvägg
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KlimathotetExtremvädret i EuropaEuropaEUKlimat & miljö