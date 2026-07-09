Mätningar: Varmaste juni någonsin för västra Europa
Årets junimånad blev den varmaste som någonsin har uppmätts i Västeuropa, enligt siffror från EU:s vädermyndighet Copernicus.
Medeltemperaturen var 20,74 grader. Det är drygt tre grader varmare än medeltemperaturen under perioden 1991–2020.
– Klimatsystemet fortsätter att lagra allt mer värme. Resultatet är allt intensivare värmeböljor, ett ihållande varmt hav och ökande risker för människor, ekosystem och infrastruktur, säger Samantha Burgess, klimatforskare på Copernicus.
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