Det omskrivna Singaporebaserade företaget Megaspeed uppger att affärskvinnan Alice Huang, som hade en affär med den tidigare Nvidia-chefen Jensen Huang, lämnade företaget förra året. Relationen står i centrum för den spionhärva som kostade Jensen Huang jobbet.

Megaspeed misstänks ha använts för att exportera Nvidias avancerade AI-chip till Kina och Alice Huang, som anklagas för att spionera för Kinas räkning, ska ha lett bolaget. Megaspeed uppger nu att Huang ”inte har någon roll i företaget”.

Härvan har väckt frågor om USA:s nationella säkerhet har påverkats av otrohetsaffären mellan Jensen Huang och Alice Huang.