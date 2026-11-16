Megaspeed: Huang lämnade företaget förra året
Det omskrivna Singaporebaserade företaget Megaspeed uppger att affärskvinnan Alice Huang, som hade en affär med den tidigare Nvidia-chefen Jensen Huang, lämnade företaget förra året. Relationen står i centrum för den spionhärva som kostade Jensen Huang jobbet.
Megaspeed misstänks ha använts för att exportera Nvidias avancerade AI-chip till Kina och Alice Huang, som anklagas för att spionera för Kinas räkning, ska ha lett bolaget. Megaspeed uppger nu att Huang ”inte har någon roll i företaget”.
Härvan har väckt frågor om USA:s nationella säkerhet har påverkats av otrohetsaffären mellan Jensen Huang och Alice Huang.
Misstänkta spionhärvan — det gäller saken
- Nvidias vd Jensen Huang avgick den 12 november efter uppgifter om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang.
- Alice Huang, som varit en av de största importörerna av Nvidia-chip till Sydostasien via bolaget Megaspeed, misstänks ha rekryterats av Beijing för att samla information om Nvidia och ha varit inblandad i smuggling av chip till Kina via Sydostasien.
- Donald Trump uttryckte stöd för Huang och uppgav att FBI utreder affären, medan demokratiska senatorer kritiserade Vita husets hantering av ärendet.
- Singapore höll Alice Huangs pass mellan juni 2025 och februari 2026 för att utreda hennes bolag, men USA ansågs inte ha bistått tillräckligt i utredningen.
- Nvidias aktie föll kraftigt efter avslöjandena och investmentbanken Baird sänkte sin riktkurs för bolaget med hänvisning till ökad osäkerhet.