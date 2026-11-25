Merz: Måste inse att Ryssland vill ha mer än Ukraina
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz varnar för att Ryssland vill expandera sitt krig utanför Ukraina, rapporterar Bloomberg. Europa måste sätta tydligare gränser när Moskva nu trappar upp aggressionen i Östersjöregionen, Tyskland, Svarta havet och rymden, säger han.
– Ryssland vill ha mer än Ukraina. De som inte inser det förstår antingen inte världen som den är eller så följer de en helt annan agenda.
Uttalandet kommer i samband med en debatt om innehållet i EU:s omdiskuterade långtidsbudget. Där ingår bland annat ett förslag om att avsätta 45 miljarder euro i stöd till Ukraina under 2027.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen