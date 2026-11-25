Tysklands förbundskansler Friedrich Merz varnar för att Ryssland vill expandera sitt krig utanför Ukraina, rapporterar Bloomberg. Europa måste sätta tydligare gränser när Moskva nu trappar upp aggressionen i Östersjöregionen, Tyskland, Svarta havet och rymden, säger han.

– Ryssland vill ha mer än Ukraina. De som inte inser det förstår antingen inte världen som den är eller så följer de en helt annan agenda.

Uttalandet kommer i samband med en debatt om innehållet i EU:s omdiskuterade långtidsbudget. Där ingår bland annat ett förslag om att avsätta 45 miljarder euro i stöd till Ukraina under 2027.