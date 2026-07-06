Minst 194 träffar mot ryska raffinaderier i år

Människor badar i S:t Petersburg, med en rysk oljetanker i bakgrunden (30 juni)

Ukrainas drönarattacker mot ryska energianläggningar sker i en skala och med en träffsäkerhet som aldrig tidigare, enligt en kartläggning som Financial Times publicerar.

Sedan årsskiftet har ryska raffinaderier träffats minst 194 gånger i ukrainska attacker, elva gånger fler än under motsvarande period i fjol.

– Ukraina har fått ett tekniskt genombrott som gör att de kan producera fler långdistansdrönare och utöka massproduktionen, säger Stefan Meister, chef för Eurasienprogrammet vid tyska tankesmedjan German council on foreign relations.

Attackerna har lett till Rysslands värsta bränslekris på årtionden med bensinransonering i över hälften av landets regioner.