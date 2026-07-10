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Uppgifter: Bara 65 procent av bränslebehovet täcks

Av Adam Lindh
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Ukrainas upptrappade attacker mot ryska oljeraffinaderier har slagit hårt mot landets bränsleproduktion. Enligt två ryska industrikällor och Reuters egna beräkningar täcker produktionen nu bara omkring 65 procent av sommarens behov.

Enligt uppgiftslämnarna ligger produktionen 40 000-45 000 ton per dag under den nivå som krävs för att täcka behovet under högsäsongen.

För att dämpa bristen införde Ryssland tidigare i veckan ett exportförbud på diesel i hopp om att stabilisera situationen.

Bränsleransonering har även införts i omkring 90 procent av landets regioner. Krisen har också lett till långa köer vid bensinstationer runt om i landet.

I Moskva uppges bränslebristen ha ökat trafikstockningarna med 15 till 20 procent. Förra veckan fick bilister i den 13 miljoner invånare stora huvudstaden i vissa fall vänta upp till två timmar för att tanka.

Under högsäsongen uppgår det dagliga bränslebehovet till mellan 115 000 och 120 000 ton
Reuters  · Ofta betalvägg
Ryskt oljeraffinaderi har stoppat produktionen efter drönaranfall på fredagen
TT
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ru.themoscowtimes.com
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