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Människor passerar Röda torget i Moskva. (Pavel Bednyakov /AP/TT)
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Bränslebrist i 90 procent av Rysslands regioner i juni

Av Ebba Örn
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Ryssland förbjöd i veckan export av diesel för att stabilisera bränslekrisen i landet, rapporterar AFP. Enligt nyhetsbyrån var över 90 procent av landets regioner i juni drabbade av brist på bränsle eller har infört bränsleransonering.

Flera viktiga oljeraffinaderier har de senaste dagarna pausat sin produktion efter att ha träffats av ukrainska drönarattacker. I vissa regioner har man infört begränsningar för hur mycket bränsle enskilda kunder får köpa, i andra har man förbjudit påfyllning av reservdunkar för att motverka hamstring.

President Vladimir Putin medgav nyligen att det råder bränslebrist i landet, men påstår samtidigt att läget inte är ”kritiskt”. Kyiv försöker ”skapa nervös stämning i samhället”, säger han vidare.

– Vi är alla medvetna om att det är ett omöjligt uppdrag.

Ukrainska drönare träffade ryska oljeanläggningar även på torsdagen
AP  · Ofta betalvägg
Attackerna mot oljeanläggningarna är ett sätt för Ukraina att försöka tvinga Ryssland till förhandlingsbordet
AFP  · Ofta betalvägg
Källor: Ryskt oljeraffinaderi pausat produktion
TT
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