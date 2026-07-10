Bränslebrist i 90 procent av Rysslands regioner i juni

Ryssland förbjöd i veckan export av diesel för att stabilisera bränslekrisen i landet, rapporterar AFP. Enligt nyhetsbyrån var över 90 procent av landets regioner i juni drabbade av brist på bränsle eller har infört bränsleransonering.

Flera viktiga oljeraffinaderier har de senaste dagarna pausat sin produktion efter att ha träffats av ukrainska drönarattacker. I vissa regioner har man infört begränsningar för hur mycket bränsle enskilda kunder får köpa, i andra har man förbjudit påfyllning av reservdunkar för att motverka hamstring.

President Vladimir Putin medgav nyligen att det råder bränslebrist i landet, men påstår samtidigt att läget inte är ”kritiskt”. Kyiv försöker ”skapa nervös stämning i samhället”, säger han vidare.

– Vi är alla medvetna om att det är ett omöjligt uppdrag.