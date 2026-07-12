Källor: Japan har blivit Putins viktigaste spionhubb

Sedan den ryska invasionen har Japan oväntat blivit en hubb för Kremls spioner, visar en granskning av New York Times. Enligt Ukraina innehåller omkring 90 procent av ryska robotar och drönare japanska komponenter, trots att Japan förbjudit sådan export.

Ett dussintal ryska agenter uppges vara verksamma i Japan, enligt flera länders underrättelsetjänster. Deras hemliga verksamhet bedrivs från ett kontor i centrala Tokyo. Spionerna utger sig för att vara diplomater eller affärsmän, men arbetar i själva verket med att köpa eller stjäla känslig teknik som sedan smugglas till Ryssland, enligt tidningens granskning.

Ukraina har vid upprepade tillfällen tryckt på den japanska regeringen att agera, men hittills har myndigheterna inte gjort tillräckligt för att stoppa spionverksamheten, menar experter.