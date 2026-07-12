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Källor uppger för The New York Times att Tokyo blivit en spionhubb för Kreml. (AP)
Ryska invasionenPutins Ryssland

Källor: Japan har blivit Putins viktigaste spionhubb

Av Alice Hermansson
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Sedan den ryska invasionen har Japan oväntat blivit en hubb för Kremls spioner, visar en granskning av New York Times. Enligt Ukraina innehåller omkring 90 procent av ryska robotar och drönare japanska komponenter, trots att Japan förbjudit sådan export.

Ett dussintal ryska agenter uppges vara verksamma i Japan, enligt flera länders underrättelsetjänster. Deras hemliga verksamhet bedrivs från ett kontor i centrala Tokyo. Spionerna utger sig för att vara diplomater eller affärsmän, men arbetar i själva verket med att köpa eller stjäla känslig teknik som sedan smugglas till Ryssland, enligt tidningens granskning.

Ukraina har vid upprepade tillfällen tryckt på den japanska regeringen att agera, men hittills har myndigheterna inte gjort tillräckligt för att stoppa spionverksamheten, menar experter.

Japan kritiseras hårt för att bristande spionlagar och avsaknad av utländsk underrättelsetjänst
NY Times  · Ofta betalvägg
Ryssen Maksim Vladimirovitj Filtjenkov pekas ut som chef för direktoratet, som utåt låtsas vara anställd vid det ryska statliga flygbolaget Aeroflot
www.japantimes.co.jp
Svårt att kontrollera var komponenteran har tillverkats (30 juni)
www.pravda.com.ua
Ryssland är beroende av teknologi (30 juni)
united24media.com
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