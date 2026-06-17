Moderaterna tappar väljare – tre månader innan valet
Moderaterna tappar väljare, det visar en ny mätning från Novus som publicerats hos TV4 Nyheterna och GP.
Partiet backar 1,6 procentenheter, och landar på 16,6 procent. Det är den sämsta siffran för partiet i en mätning från Novus sedan 2017. I valet 2022 fick partiet 19,1 procent.
– Det ser tufft ut för Moderaterna. En statistiskt säkerställd nedgång är nog sämsta möjliga för dem nu, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till GP.
Även Liberalerna tappar och hamnar på 2,2 procent. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ökar till 32,6 respektive 20,0 procent. Det innebär att det skiljer nästan tio procentenheter mellan Tidöpartierna och oppositionen.
Novus juni-mätning
Förändring sedan förra mätningen inom parentes. Bara siffrorna för M är statistiskt säkerställda.
M 16,6 18,2 (-1,6)
L 2,4 (-0,2)
C 6,1 (+0,1)
KD 5,6 (0,0)
S 32,6 (+1,7)
V 8,9 (+0,1)
MP 6,4 (-0,7)
SD 20,0 (+0,8)
Om väljarbarometern från Novus
Novus använder sig av sin egen Sverigepanel som består av omkring 50 000 slumpmässigt rekryterade personer. Nya panelmedlemmar rekryteras löpande, i första hand via telefon, i andra hand via sms och i tredje hand via post.
Det går inte att anmäla sig till panelen på egen hand då Novus menar att slumpmässig rekrytering är en förutsättning för att man ska kunna redovisa statistiska felmarginaler på ett trovärdigt sätt.
Göteborgs-Posten använder sig löpande av Novus för undersökningar om det politiska läget i Sverige.