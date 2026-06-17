Moderaterna tappar väljare – tre månader innan valet

Moderaterna tappar väljare, det visar en ny mätning från Novus som publicerats hos TV4 Nyheterna och GP.

Partiet backar 1,6 procentenheter, och landar på 16,6 procent. Det är den sämsta siffran för partiet i en mätning från Novus sedan 2017. I valet 2022 fick partiet 19,1 procent.

– Det ser tufft ut för Moderaterna. En statistiskt säkerställd nedgång är nog sämsta möjliga för dem nu, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till GP.

Även Liberalerna tappar och hamnar på 2,2 procent. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ökar till 32,6 respektive 20,0 procent. Det innebär att det skiljer nästan tio procentenheter mellan Tidöpartierna och oppositionen.