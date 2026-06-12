Mörk bild från politikerna: Nytt USA och risk för ett ryskt anfall i närtid

En prickskytt på Stridsbåt 90 HSM övar bekämpning av ytmål under övningen Aurora 26 på Väddö skjutfält.

De åtta riksdagspartierna är i stort sett överens om läget och deras nya omvärldsanalys innehöll tre väldigt beska karameller, skriver Aftonbladet.

Den kanske beskaste är bedömningen att Ryssland kan anfalla för att testa Natos sammanhållning även om kriget i Ukraina inte är över och även om den egna militära styrkan är för svag för att ett angrepp ska vara logiskt. Det räcker att Kreml ser ett gynnsamt politiskt läge, varnar Mikael Oscarsson (KD).

– Detta politiska läge kan i värsta fall vara nära förestående, säger han till Aftonbladet.

Nästa beska karamell är att viktiga USA:s säkerhetspolitik har förändrats kraftigt. Försvarsberedningen skriver i den nya rapporten att USA:s agerande alltmer präglas av ”oförutsebarhet, snabba förändringar, transaktionalism, hårdare retorik och en ökad benägenhet att på egen hand nyttja militära maktmedel”.