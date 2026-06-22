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Almedalsveckan inleds i Almedalen. (Anders Wiklund/TT)
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Myndigheter betalar dyrt för boende i Visby

Av Alice Hermansson
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Flera myndigheter betalar hundratusentals kronor för att kunna medverka på Almedalsveckan i Visby, visar Altingets genomgång.

Kriminalvården satsar stort i år. De har en egen trailer, ordnar seminarier och har 20 medarbetare i Visby under veckan. Den totala kostnaden är 600 000 kronor, varav boende är den största utgiften.

Även för Trafikverket är boendekostnaden den största kostnaden. Totalt ska myndigheten betala närmare 200 000 kronor för 15 medarbetares boende.

Försvarsmakten ska delta i över 100 seminarier och samtal och lägger till med fartyget HMS Carlskrona i Visby hamn. Deras kostnad uppgår till strax under 650 000 kronor. Men 500 000 kronor av detta är kostnaden för fartyget, som bedriver ordinarie verksamhet under resorna till och från Gotland.

Flera myndigheter medverkar inte alls
www.altinget.se
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