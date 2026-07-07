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Netanyahu / F-35-plan. (AP)
Natomötet i Turkiet

Netanyahu: Farligt att ge Turkiet F-35-stridsplan

Av Jacob Ruderstam
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Benjamin Netanyahu är kritisk mot att Donald Trump öppnat för att sälja stridsflyg av modellen F-35 till Turkiet. I en intervju med CNN säger den israeliske premiärministern att det skulle ”förstöra maktbalansen i Mellanöstern”.

Han anklagar Turkiet, som varit en uttalad motståndare till Israel under Gazakriget, för att ha ”aggressiva ambitioner”.

– Om man ger dem den kapaciteten kommer vi att få se ökad aggression som följd, säger Netanyahu.

Turkiet ströks från listan över tänkbara köpare av F-35-plan efter att landet köpte ett ryskt luftvärnssystem 2019.

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Premiärministern: Turkiet är inte en vänlig stat
CNN
Turkiets svar: Israel sprider desinformation
AFP  · Ofta betalvägg
Trump: Jag kanske hade bojkottat mötet om det inte vore för de goda relationerna till Erdogan
Reuters  · Ofta betalvägg
Trump: Turkiet har varit mer lojal än andra Natoländer
NBC News
Inte troligt att en amerikansk försäljning av F-35:or är nära förestående
Forbes
bakgrund
 
F-35-plan
Wikipedia (sv)
Lockheed Martin F-35 Lightning II eller Joint Strike Fighter (JSF), är ett femte generationens stridsflygplan som är svårt att upptäcka på radar. Det är avsett att kunna lösa både attack-, spanings- och jaktuppdrag. Flygplanet är ett samarbetsprojekt mellan flera länder (USA, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Kanada, Australien, Danmark och Norge). F-35 är avsett att ersätta äldre plan av typen F-16 Falcon, F/A-18 Hornet, AV-8 Harrier och A-10 Thunderbolt.
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