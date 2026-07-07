Netanyahu: Farligt att ge Turkiet F-35-stridsplan

Benjamin Netanyahu är kritisk mot att Donald Trump öppnat för att sälja stridsflyg av modellen F-35 till Turkiet. I en intervju med CNN säger den israeliske premiärministern att det skulle ”förstöra maktbalansen i Mellanöstern”.

Han anklagar Turkiet, som varit en uttalad motståndare till Israel under Gazakriget, för att ha ”aggressiva ambitioner”.

– Om man ger dem den kapaciteten kommer vi att få se ökad aggression som följd, säger Netanyahu.

Turkiet ströks från listan över tänkbara köpare av F-35-plan efter att landet köpte ett ryskt luftvärnssystem 2019.