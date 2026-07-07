Netanyahu: Farligt att ge Turkiet F-35-stridsplan
Benjamin Netanyahu är kritisk mot att Donald Trump öppnat för att sälja stridsflyg av modellen F-35 till Turkiet. I en intervju med CNN säger den israeliske premiärministern att det skulle ”förstöra maktbalansen i Mellanöstern”.
Han anklagar Turkiet, som varit en uttalad motståndare till Israel under Gazakriget, för att ha ”aggressiva ambitioner”.
– Om man ger dem den kapaciteten kommer vi att få se ökad aggression som följd, säger Netanyahu.
Turkiet ströks från listan över tänkbara köpare av F-35-plan efter att landet köpte ett ryskt luftvärnssystem 2019.
bakgrund
F-35-plan
Wikipedia (sv)
Lockheed Martin F-35 Lightning II eller Joint Strike Fighter (JSF), är ett femte generationens stridsflygplan som är svårt att upptäcka på radar. Det är avsett att kunna lösa både attack-, spanings- och jaktuppdrag. Flygplanet är ett samarbetsprojekt mellan flera länder (USA, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Kanada, Australien, Danmark och Norge). F-35 är avsett att ersätta äldre plan av typen F-16 Falcon, F/A-18 Hornet, AV-8 Harrier och A-10 Thunderbolt.
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