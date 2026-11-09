Norge stoppar möjligheten för datacenter att reservera elanslutningar inför kommande etableringar, skriver det statliga elbolaget Statnett i ett pressmeddelande.

– För att kunna hantera tillväxten av datacenter måste regelverken och kraven vidareutvecklas, säger Peer Olav Østli, koncernchef på Statnett.

I dag har de norska datacentren en totalkapacitet på 800 megawatt. Nya anläggningar med ett energibehov på runt 27 000 megawatt köar antingen för att få ansluta till nätet eller väntar på besked. Norges totala energiförbrukning uppgår i dagsläget till 25 000 megawatt.