Norge stoppar ryska och belarusiska idrottare från att resa in i landet, uppger den norska regeringen enligt VG. Justitieminister Astri Aas-Hansen säger att Norge redan tillämpar tuffa visumregler för ryska och belarusiska medborgare, och tillägger:

– Vi skärper nu reglerna ytterligare.

Reglerna ska gälla så länge kriget i Ukraina pågår.

Tidigare på torsdagen meddelade Finland att ryska idrottare nekas inresa. Enligt VG:s uppgifter avhandlades frågan vid ett nordiskt ministermöte för ett par veckor sedan. Av uppgifterna framgår inte var Sverige står i frågan, men tidningen skriver att det råder nordisk samsyn.