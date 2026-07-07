Norska politiker öppnar för öl hela natten även efter VM

Under fotbolls-VM har Oslos krogar fått servera alkohol natten lång. Nu öppnar politiker för att de nya öppettiderna kan permanentas.

– Jag tycker att Oslo borde ha ett uteliv i linje med andra europeiska storstäder, och det innebär servering hela natten, säger Haakon Riekeles, socialliberala Venstres gruppledare i Oslo, till NRK.

Borgerliga Høyre håller delvis med. Partiet vill dock att de utökade öppettiderna ska begränsas till när stora mästerskap sänds nattetid.

Andra partier är mer tveksamma. Sosialistisk Venstrepartis Lars Haltbrekken säger att folkfesten i huvudstaden beror på framgångarna, inte fritt flödande alkohol.