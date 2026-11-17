För ett år sedan omsatte Nvidia omkring 560 miljarder kronor under motsvarande kvartal.

Nvidia väntas nästan fördubbla intäkterna när bolaget släpper sin rapport för tredje kvartalet efter Wall Streets stängning på tisdagskvällen.

Analytiker räknar med omkring 1 040 miljarder kronor, drygt 90 procent mer än för ett år sedan, enligt Reuters.

Samtidigt har aktien fallit kraftigt efter oro kring AI-boomen och Jensen Huangs plötsliga vd-avhopp. Därför blir frågan inte bara hur mycket Nvidia tjänar nu, utan om den snabba tillväxten kan fortsätta.

Ännu en osäkerhet gäller Kina, där nya amerikanska regler ytterligare begränsar tillgången till Nvidias avancerade chip, enligt CNBC.

För första gången leds rapportsamtalet av finanschefen Colette Kress, som tagit över tillfälligt efter Huang. Hon väntas få frågor om både framtiden för bolaget och vem som ska leda Nvidia framöver.