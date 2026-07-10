Nya ”Vaiana” splittrar: Ingen vill se The Rock slåss mot en jättekrabba

Recensenterna har svårt att komma överens om vad de tycker om ”Vaiana”. Disneysuccén från 2016 som nu har blivit spelfilm med riktiga skådespelare.

Aftonbladets Jens Peterson tycker att filmerna har samma energi och delar ut en fyra i betyg.

”Det är en tidlös berättelse om en tonåring med drömmar. Som vågar följa dem och segla sin egen väg förbi den överbeskyddande faderns instängda lagun”, skriver han.

I The Guardian skriver Peter Bradshaw att filmen är överflödig och ger den en tvåa i betyg. SR:s filmkritiker Björn Jansson håller med och menar att den tecknade versionen har mer liv. Dessutom har han svårt att tro att någon vill se actionhjälten Dwayne ”The Rock” Johnson slåss mot en jättekrabba.

Moviezines Alexander Kardelo ställer sig mitt emellan och ger filmen en trea i betyg.

”Disney vet ju hur man bjuder på en verklighetsflykt, även om den är fabricerad och fejk.”

”Vaiana” har svensk biopremiär 10 juli.