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Nya ”Vaiana” splittrar: Ingen vill se The Rock slåss mot en jättekrabba

Av Alice Hermansson
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Recensenterna har svårt att komma överens om vad de tycker om ”Vaiana”. Disneysuccén från 2016 som nu har blivit spelfilm med riktiga skådespelare.

Aftonbladets Jens Peterson tycker att filmerna har samma energi och delar ut en fyra i betyg.

”Det är en tidlös berättelse om en tonåring med drömmar. Som vågar följa dem och segla sin egen väg förbi den överbeskyddande faderns instängda lagun”, skriver han.

I The Guardian skriver Peter Bradshaw att filmen är överflödig och ger den en tvåa i betyg. SR:s filmkritiker Björn Jansson håller med och menar att den tecknade versionen har mer liv. Dessutom har han svårt att tro att någon vill se actionhjälten Dwayne ”The Rock” Johnson slåss mot en jättekrabba.

Moviezines Alexander Kardelo ställer sig mitt emellan och ger filmen en trea i betyg.

”Disney vet ju hur man bjuder på en verklighetsflykt, även om den är fabricerad och fejk.”

”Vaiana” har svensk biopremiär 10 juli.

Recensenternas snittbetyg: 2,4

Snittbetyget baseras på 5 av 8 recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Internationella recensioner

Zachary Barnes: A Live-Action Remake That’s Dead in the Water
recension · The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Peter Bradshaw: Dwayne Johnson’s demigod on autopilot in dull live-action remake
recension · www.theguardian.com
Owen Gleiberman: The First Disney Live-Action Remake That Works 100%
recension · Variety
”It doesn’t go far”
recension · NY Times  · Ofta betalvägg

Svenska recensioner

Michael Tapper: ”Vaiana”: En urblekt kopia där allt går på tomgång
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Alexander Kardelo: Inget nytt under solen - men ”Vaiana” charmar och underhåller ändå
recension · www.moviezine.se
Björn Jansson: Live action-”Vaiana” är så glättig att käkarna stramar
recension · Sveriges Radio
Jens Peterson: Nya Vaiana måste ses som en favorit i repris
recension · Aftonbladet

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