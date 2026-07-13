Offret i ICE-skjutningen var 26-åring från Colombia

Den person som sköts till döds av en ICE-agent i delstaten Maine tidigare under dagen har identifierats av människorättsgrupper som en 26-årig man från Colombia. Det rapporterar AP.

Enligt gruppen Maine Immigrants’ Rights Coalition hade mannen tillstånd att arbeta i USA, och var på väg till jobbet. Mannens grannar berättar att han bodde i området med sin fru och deras lilla dotter.

Maine-senatorn Angus King uppger att Markwayne Mullin, minister för inrikes säkerhet, sagt att agenten öppnat eld efter att mannen försökt använda sin bil som ett vapen mot andra ICE-agenter. Delstatens högste åklagare, som utreder händelsen tillsammans med FBI, säger att tidiga uppgifter antyder att mannen försökte fly när han sköts.

Ett vittne vars säkerhetskameror filmade händelsen säger att han inte tror att mannen fortfarande levde när bilen började rulla.