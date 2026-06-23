Ökat förtroendegap mellan statsministerkandidaterna

Svenska folket har betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson – och förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna ökar. Det visar en ny mätning från Verian, rapporterar SVT Nyheter.

49 procent av de tillfrågade säger att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, en ökning med 5 procentenheter på en månad. Samtidigt har Kristersson halkat ner till 35 procent efter att ha legat på 40 i början av året.

– Han har tappat signifikant, konstaterar Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.