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Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) i Slottskyrkan (Anders Wiklund/TT)
Valet 2026Opinionsläget

Ökat förtroendegap mellan statsministerkandidaterna

Av Marcus Lindén
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Svenska folket har betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson – och förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna ökar. Det visar en ny mätning från Verian, rapporterar SVT Nyheter.

49 procent av de tillfrågade säger att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, en ökning med 5 procentenheter på en månad. Samtidigt har Kristersson halkat ner till 35 procent efter att ha legat på 40 i början av året.

– Han har tappat signifikant, konstaterar Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.

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OpinionslägetKontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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Aftonbladet

Om mätningen

Verians undersökning baseras på cirka 1 000 webbintervjuer med slumpmässigt utvalda personer rekryterade genom Sifo-panelen. Urvalet gjordes bland personer i åldrarna 18–84 år och mätningen genomfördes 12-16 juni.

Frågan som ställdes var: Hur stort förtroende har du för respektive partiledare?

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