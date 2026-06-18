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Båtar i Hormuzsundet tidigare i juni. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
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Oljan genom Hormuz spås återställas till 70 procent

Av Andreas Victorzon
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Oljeflödena genom Hormuzsundet kan komma att återställas till runt 70 procent av nivåerna från före kriget. Det bedömer den amerikanska storbanken Goldman Sachs, enligt Bloomberg.

Anledningen är att producenter i gulfstaterna under konflikten har byggt upp alternativa exportvägar för att vara mindre beroende av passagen genom sundet.

Tillgången på fraktfartyg ses inte som ett problem för att återuppta trafiken, däremot har fraktbolagens ägare blivit mer skeptiska till att passera genom Hormuz.

Återhämtningen av leveranserna genom sundet väntas vara genomförd i slutet av juli, medan produktionen i regionen inte bedöms vara tillbaka på normala nivåer förrän i oktober.

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