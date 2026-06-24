ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Asghar Besharati /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenOljemarknaden

Oljan under 75 dollar för första gången sedan kriget bröt ut

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Priset på brentolja föll under tidig eftermiddag till under 75 dollar per fat för första gången sedan Irankrigets början, skriver Bloomberg.

Som mest var oljan ner 3,1 procent på onsdagen till den lägsta nivån sedan den 27 februari i år.

Fartyg passerar nu genom sundet med sina satellitsändare aktiverade, vilket tyder på ett ökat förtroende bland rederierna. Dessutom menar Internationella sjöfartsorganisationen IMO att man fått säkerhetsgarantier som gör det möjligt för hundratals fartyg att lämna Persiska viken.

Donald Trump hävdade under eftermiddagen att Iran inte kommer ta ut några avgifter av fartyg som passerar genom sundet.

Både Washington och Teheran har signalerat framsteg i de inledande samtalen för att avsluta kriget
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Oljan har nått toppnivåer under konflikten på omkring 125 dollar per fat
Direkt  · Ofta betalvägg
Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen