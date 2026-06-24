Oljan under 75 dollar för första gången sedan kriget bröt ut

Priset på brentolja föll under tidig eftermiddag till under 75 dollar per fat för första gången sedan Irankrigets början, skriver Bloomberg.

Som mest var oljan ner 3,1 procent på onsdagen till den lägsta nivån sedan den 27 februari i år.

Fartyg passerar nu genom sundet med sina satellitsändare aktiverade, vilket tyder på ett ökat förtroende bland rederierna. Dessutom menar Internationella sjöfartsorganisationen IMO att man fått säkerhetsgarantier som gör det möjligt för hundratals fartyg att lämna Persiska viken.

Donald Trump hävdade under eftermiddagen att Iran inte kommer ta ut några avgifter av fartyg som passerar genom sundet.