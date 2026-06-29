Oljan vänder ner efter uppgifter om paus i striderna

Oljepriserna inledde veckans handel med stigande priser efter helgens attacker, men trenden vände efter uppgifter till Axios om att USA och Iran enats om att pausa attackerna, noterar Bloomberg.

Vid 06.40-tiden är brentoljan ner 0,5 procent till drygt 73 dollar per fat, medan WTI-oljan backar marginellt till 70 dollar.

Marknaden verkar betrakta svängningarna i oljepriserna som taktiska snarare än strukturella, enligt Karobaar Capitals investeringschef Haris Khurshid.

– Så länge inget förändras i grunden är handlare nöjda med att sälja när marknaden stiger och köpa när den faller, säger han till nyhetsbyrån.