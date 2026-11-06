Bilden, som är tagen ur ett videoklipp, visar demonstranter klättra över byggarbetsplatsens staket.

Över 100 demonstranter har gjort inbrott på byggarbetsplatsen till ett nytt datacenter i Amsterdam, rapporterar Reuters.

Enligt AP klättrade vissa av dem upp i en lyftkran och andra sköt lysraketer.

Aktivister har samlats i 16 länder för att protestera mot nybyggnationen av datacenter, som de menar har negativa konsekvenser för klimatet och för människor.

– De förstör vår värld. Den håller på att bli obeboelig på grund av att de använder alla resurser, säger demonstranten Sam van der Beek.