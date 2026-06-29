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En kvinna svalkar sig i Rumänien. (Vadim Ghirda /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Över 130 miljoner européer har minst 35 grader i dag

Av Jacob Ruderstam
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Minst 130 miljoner människor i Europa upplever i dag temperaturer på över 35 grader, rapporterar AFP. De som drabbas hårdast är människor i centrala och östra Europa, där den intensiva värmeböljan slagit hårt.

Länder som Ungern, Serbien, Kroatien, Österrike och Polen ska få över 35 grader under måndagen, enligt prognosen. I Frankrike, där extremvärmen orsakade stora störningar förra veckan, har temperaturerna sjunkit något.

Måndagens siffra är hög, men under söndagen hade över 190 miljoner människor minst 35 grader.

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Över 269 miljoner européer får över 30 grader i dag
AFP  · Ofta betalvägg
Många människor har dött i värmeböljan i Frankrike
Washington Post  · Ofta betalvägg
Totalt har minst 1 300 personer dött till följd av extremvärmen
www.dw.com
Flera europeiska länder har upplevt värmerekord
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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KlimathotetExtremvädret i EuropaUngernEuropaSerbienÖsterrikeKroatienPolenFrankrikeKlimat & miljöVäder