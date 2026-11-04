En ambulans har totalförstörts efter den ryska attacken mot skolbyggnaden i regionen Zaporizjzja.

Minst 37 personer har dödats och tiotals saknas fortfarande efter en rysk attack mot en skolbyggnad i regionen Zaporizjzja i Ukraina under måndagen. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters.

Räddningsarbetare söker fortfarande efter överlevare i rasmassorna. Enligt myndigheter kan det röra sig om fler än 30 personer. Byggnaden används inte längre som skola, utan som utdelningsplats för humanitär hjälp.

Enligt president Volodymyr Zelenskyj använde Ryssland nio flygbomber. De första träffade enligt Zelenskyj personer som försökte hämta ut nödhjälp, och de senare träffade räddningsarbetare och polis.

”Ondska går alltid längre om den får stå obesvarad. Vi räknar med ett svar – Ukraina behöver stöd till vårt luftförsvar nu.”