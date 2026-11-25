Polen inför flygstopp vid gränsen till Ukraina
Polen ska införa ett flygstopp nära den ukrainska gränsen, efter flera intrång i polskt luftrum som landet håller Ryssland ansvarigt för. Det rapporterar AFP.
Syftet med flygstoppet är att den polska militären snabbt ska kunna identifiera ryska militärflygplan och skjuta ner dem om det blir nödvändigt.
Förra veckan landade tre ryska robotar i Polen, och en rysk spaningsdrönare ska ha inkräktat på polskt luftrum under en attack mot Ukraina under natten till tisdag.
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