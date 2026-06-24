Pourmokhtari står fast vid sin SD-linje: ”Samma parti”

Liberalernas toppolitiker Romina Pourmokhtari anser inte att Sverigedemokraterna är ett bra parti – trots att partierna vill regera tillsammans efter nästa val. Det säger klimat- och miljöministern till Expressen.

– Jag tycker samma sak om Sverigedemokraterna som jag tyckte tidigare. Det skiljer sig från hur andra politiker pratar. Många säger att de ser ett nytt parti, men det gör inte jag, säger hon.

SD-frågan har delat Liberalerna i två läger. Pourmokhtari har själv varit djupt kritisk till SD:s politik. Flera inom partiet är därför missnöjda med att hon har suttit i den partiledning som drivit på för närmandet.

Om hon själv kan tänka sig att vara minister i en regering tillsammans med SD – något hon tidigare sagt nej till – vill hon inte svara på.