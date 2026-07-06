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Rysslands president Vladimir Putin. Arkivbild. (Gavriil Grigorov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenPutins Ryssland

Priset på rysk olja halverat – pressar Putins krigskassa

Av Andreas Victorzon
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Priset på den ryska uraloljan har fallit tillbaka till nivåerna före konflikten i Mellanöstern, vilket ökar trycket på Kremls redan hårt pressade statsfinanser, rapporterar Reuters.

Under de tre första dagarna i juli handlades uraloljan i snitt för 41,66 dollar per fat vid Rysslands västra exporthamnar, enligt data från Argus Media. Det är mindre än hälften av nivån under oljeprischocken i spåren av Hormuzkrisen i april.

Siffrorna innebär ett bakslag för Moskva, som gynnats av de höga oljepriserna under Mellanösternkonflikten, skriver nyhetsbyrån.

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