Minst 93 privatflygplan har landat i den turkiska staden Antalya, som står värd för FN:s klimattoppmöte COP31, de senaste dagarna. Det rapporterar CNN med hänvisning till hjälporganisationen Oxfam.

Det är mer än 20 gånger så många privatflyg som motsvarande period förra året.

En av dem som rest till Turkiet med privatflyg är den nigerianske affärsmannen Aliko Dangote, vars resa från huvudstaden Lagos släpper ut omkring 30 ton koldioxid. Det är lika mycket som en vanlig medborgare släpper ut på sex år.