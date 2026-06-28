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Kriminalitet och integrationsproblem beskrivs som felaktiga individuella beteenden. Det gillar inte psykologen Magnus von Campenhausen. (Johan Nilsson/TT)
Svenska brottsbekämpningen

Psykolog: Inte värderingar som orsakar sociala problem

Av Jacob Ruderstam
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Det är fel att politiker beskriver olika sociala problem som beteenden grundade i de drabbades värderingar, skriver psykologen Magnus von Campenhausen i SvD Debatt. När arbetslöshet, kriminalitet och integrationsproblem beskrivs som felaktiga individuella beteenden flyttas fokus från den främsta orsaken – de samhälleliga villkoren.

”När kriminalitet förklaras som värderingsgrundade beteendeproblem riskerar frågor om exempelvis social utsatthet, skolmisslyckanden och segregation att hamna i skymundan”, skriver han bland annat.

Han understryker att normer och värderingar är viktiga, men de utgör bara riktningen. Hur terrängen ser ut och vilka vägval som finns är något annat.

Debattören

Magnus von Campenhausen, leg psykolog.

Psykologen: Politikens uppgift ska inte vara att försöka fostra fram rätt värderingar utan bättre förutsättningar
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