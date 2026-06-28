Psykolog: Inte värderingar som orsakar sociala problem

Det är fel att politiker beskriver olika sociala problem som beteenden grundade i de drabbades värderingar, skriver psykologen Magnus von Campenhausen i SvD Debatt. När arbetslöshet, kriminalitet och integrationsproblem beskrivs som felaktiga individuella beteenden flyttas fokus från den främsta orsaken – de samhälleliga villkoren.

”När kriminalitet förklaras som värderingsgrundade beteendeproblem riskerar frågor om exempelvis social utsatthet, skolmisslyckanden och segregation att hamna i skymundan”, skriver han bland annat.

Han understryker att normer och värderingar är viktiga, men de utgör bara riktningen. Hur terrängen ser ut och vilka vägval som finns är något annat.