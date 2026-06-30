Putin: Fanns aldrig något Alaskaavtal om Ukraina

USA och Ryssland enades aldrig om någon plan för att avsluta kriget i Ukraina när Donald Trump och Vladimir Putin möttes i Anchorage i Alaska förra året. Det medgav Putin i helgen, enligt Washington Post.

– Andan från Anchorage, även om den aldrig uttrycktes i några formella dokument och ingen skrev under något, var att vi diskuterade vissa möjliga vägar för att få slut på krisen i Ukraina, sa Putin.

Flera högt uppsatta ryska företrädare anklagade förra veckan USA för att inte ha levt upp till överenskommelsen från mötet i Alaska. Utrikesminister Sergej Lavrov hävdade även att toppmötet var ett sätt att köpa tid för att rusta upp Ukraina.

USA:s utrikesminister Marco Rubio avfärdade anklagelserna och sa att det aldrig funnits något avtal, men tillade att om ett sådant hade funnits kanske kriget redan hade varit över.