ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Vladimir Putin. (Ekaterina Shtukina /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Putin: Fanns aldrig något Alaskaavtal om Ukraina

Av Adam Lindh
Publicerad:

USA och Ryssland enades aldrig om någon plan för att avsluta kriget i Ukraina när Donald Trump och Vladimir Putin möttes i Anchorage i Alaska förra året. Det medgav Putin i helgen, enligt Washington Post.

– Andan från Anchorage, även om den aldrig uttrycktes i några formella dokument och ingen skrev under något, var att vi diskuterade vissa möjliga vägar för att få slut på krisen i Ukraina, sa Putin.

Flera högt uppsatta ryska företrädare anklagade förra veckan USA för att inte ha levt upp till överenskommelsen från mötet i Alaska. Utrikesminister Sergej Lavrov hävdade även att toppmötet var ett sätt att köpa tid för att rusta upp Ukraina.

USA:s utrikesminister Marco Rubio avfärdade anklagelserna och sa att det aldrig funnits något avtal, men tillade att om ett sådant hade funnits kanske kriget redan hade varit över.

Omni förklarar”Som rysk roulette” – därför kan strandade turister på Krym bli ett problem för Putin

Omni Mer
Ryssland har bland annat krävt att hela Donetskregionen ska överlåtas
Washington Post  · Ofta betalvägg
Förtroendet för Putin i Ryssland har sjunkit till den lägsta nivån sedan den fullskaliga invasionen inleddes 2022
Financial Times  · Ofta betalvägg
Putin har erkänt att det går dåligt i kriget
Sveriges Television
Bert Sundström: ”Putins erkännande är en seger för Ukraina”
analys · Sveriges Television
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenStridernaEuropaUSARysslandUkrainaNordamerika Vladimir PutinDonald TrumpSergej LavrovAmerikansk politik