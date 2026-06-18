Muntert på Wall Street – Intel drar med sig chipbolagen

Wall Street repar mod efter gårdagens Fed-oro, där draghjälp kommer från samförståndsavtalet mellan USA och Iran som undertecknades sent i går.

Om avtalet håller kan det bidra till lägre energipriser och minska trycket på inflationen, enligt analytiker.

– Framstegen mot att få ut mer olja från Persiska viken har stöttat aktiemarknaden, säger Ian Lyngen på BMO Capital Markets till Bloomberg.

Klockan 19.30 lyfter Nasdaqbörsen 1,3 procent, medan S&P 500 och Dow Jones stiger 1 respektive 0,3 procent. Samtidigt faller oljan 1–2 procent.

Intel rusar 9 procent och drar med sig chipbolagen uppåt. Detta efter att president Donald Trump sagt att bolaget ska ingå ett partnerskap med techbjässen Apple kring chipdesign i USA.

Även sektorkollegorna Micron, Sandisk och Nvidia handlas muntert, upp 9, 11 respektive 3 procent.

Elon Musks Space X fortsätter nedåt för andra dagen i rad och faller 7 procent. Därmed är rymdbolaget tillbaka på sjätteplatsen bland världens högst värderade företag.

Accenture rasar 18 procent efter att konsultjätten meddelat att man köper tillgångsanalysbolaget Run Zero, cybersäkerhetsbolaget Netrise och en majoritetspost i cybersäkerhetsbolaget Dragos.

Rockstar Games öppnar förhandsbokningen av GTA VI den 25 juni. Moderbolaget Take-Two Interactive stiger 6 procent på beskedet.

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