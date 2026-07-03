Religiösa ledare sörjer vid Ali Khameneis kropp

Nästa vecka hålls den flera dagar långa statsbegravningen för Irans forne högste ledare Ali Khamenei. Hans kropp har nu förts till ett religiöst center i huvudstaden Teheran, dit religiösa ledare och andra sörjande får besöka hans kista, rapporterar den iranska statliga nyhetsbyrån Irna.

Ceremonin väntas inledas på lördag och pågår fram till den 9 juli. Representanter från bland annat Pakistan, Kina och Afghanistan kommer att närvara vid begravningen. Totalt beräknar man att upp till 20 miljoner personer kommer att sörja Khamenei under den kommande veckan.

Ali Khamenei dödades i ett amerikansk-israeliskt anfall den 28 februari i år. Han blev 86 år.