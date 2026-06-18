Republikaner rasar efter fredsavtalet med Iran

Flera stora namn inom republikanerna rasar efter Donald Trumps fredsavtal med Iran.

Kritik kommer bland annat från Trumps förre vicepresident Mike Pence, även om han menar att ett stort ansvar även ligger på de båda tidigare presidenterna Barack Obama och Joe Biden.

”Jag skulle uppmana presidenten att ta ett steg tillbaka, fortsätta blockaden och sträva efter en förhandlad lösning som binder Iran till att montera ner sitt kärnvapenprogram”, skriver han på X.

Bill Cassidy, republikansk senator för Louisiana, skriver att Iran nu lärt sig att de kan hota med att stänga Hormuzsundet, något som skulle plåga den tidigare Ronald Reagan.

”Reagan vänder sig i sin grav.”

Även Nikki Haley, USA:s tidigare FN-ambassadör, ställer sig kritisk till löftet om pengar.

”Det är ett enormt misstag att betala för att återuppbygga hotet som vi just förstörde”, skriver hon på X.