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Kapitolium i Washington DC. (Mariam Zuhaib /AP/TT / AP)
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Republikanernas missnöje med avtalet växer: ”Kommer bli ett problem”

Av Adam Lindh
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Iranavtalet präglade stämningen vid republikanernas gruppmöte i senaten, rapporterar The Hill. Flera republikanska senatorer uppges vara bekymrade över prislappen för avtalet och beskriver stämningen som nedstämd.

– Jag tror att det finns en stor besvikelse i det rummet, säger en republikansk senator som vill vara anonym.

En annan senator beskriver stämningen som chockartad.

– Folk är lite tagna av det här. Alla pengar som Iran får genom det här avtalet kommer att bli ett stort problem.

Trumps avtal med Iran innebär bland annat lättade amerikanska sanktioner och att Iran får tillgång till en återuppbyggnadsfond värd 300 miljarder dollar.

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