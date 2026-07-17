Röd öppning på Wall Street – chipaktier pressas

Veckans sista handelsdag på den amerikanska börsen inleds med röda siffror. Chipaktier fortsatte ned i förhandeln. LAM Research, Intel, Micron och Nvidia backade samtliga i förhandeln och fortsatte ned vid öppning.

Tekniktunga Nasdaq är ned 1,8 procent, breda S&P 500-index tappar 1,1 procent och Dow Jones backar 1 procent.

En tilltagande oro för AI-investeringar ligger till grund för fallet bland de globala teknikaktierna, skriver CNBC.

LAM Research faller 4,7 procent. Intel backar 4,2 procent, Micron tappar 2,1 procent och Nvidia är ned 2,5 procent.