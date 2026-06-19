Rodrigos utveckling hyllas: ”Hon bygger katedraler”

Videon till Olivia Rodrigos låt ”Stupid song”, från skivan

Olivia Rodrigos tredje album hyllas unisont av såväl svenska som internationella recensenter.

Flera bedömare hör en artist som vuxit sedan den senaste skivan, som släpptes 2023.

”Hennes utveckling som låtskrivare är imponerande att bevittna”, skriver Molly Mary O’Brien på sajten Pitchfork.

Albumet heter ”You seem pretty sad for a girl so in love” – och just kärlek det centrala temat. Aftonbladets Per Magnusson beskriver det som att Rodrigo bygger ”sofistikerade katedraler av sorgsen pop”.

”Hon framstår mer än någonsin som en tvättäkta romantiker”, skriver han.

Rent musikaliskt har Rodrigo valt en ny inriktning jämfört med tidigare skivor, enligt Vera von Otter.

”Hon och producenten Dan Nigro har övergett de tydligaste punkinfluenserna till förmån för mer new wave-svallande arrangemang”, skriver hon i Dagens Nyheter.