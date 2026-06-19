ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Videon till Olivia Rodrigos låt ”Stupid song”, från skivan
HelgRecensioner

Rodrigos utveckling hyllas: ”Hon bygger katedraler”

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Olivia Rodrigos tredje album hyllas unisont av såväl svenska som internationella recensenter.

Flera bedömare hör en artist som vuxit sedan den senaste skivan, som släpptes 2023.

”Hennes utveckling som låtskrivare är imponerande att bevittna”, skriver Molly Mary O’Brien på sajten Pitchfork.

Albumet heter ”You seem pretty sad for a girl so in love” – och just kärlek det centrala temat. Aftonbladets Per Magnusson beskriver det som att Rodrigo bygger ”sofistikerade katedraler av sorgsen pop”.

”Hon framstår mer än någonsin som en tvättäkta romantiker”, skriver han.

Rent musikaliskt har Rodrigo valt en ny inriktning jämfört med tidigare skivor, enligt Vera von Otter.

”Hon och producenten Dan Nigro har övergett de tydligaste punkinfluenserna till förmån för mer new wave-svallande arrangemang”, skriver hon i Dagens Nyheter.

Recensenternas snittbetyg: 4/5

Snittbetyget baseras på 7 recensioner.

Internationella recensioner

Molly Mary O’Brien: Hennes utveckling som låtskrivare är enastående
recension · pitchfork.com
Alexis Petridis: Vem bryr sig om vem hon sjunger om?
recension · www.theguardian.com
Alex Rigotti: En bitterljuv, filmisk odyssé
recension · www.nme.com

Svenska recensioner

Vera von Otter: Olivia Rodrigo skildrar kärlekssagans uppgång och fall på nya skivan
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Daniel Claeson: Olivia Rodrigos nya är en fulländad popfest
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Emma Thimgren: Mognar in i både sitt sound och låtskrivande
recension · gaffa.se
Per Magnusson: Olivia Rodrigo bygger katedraler av emopop
recension · Aftonbladet

Om recensionssvepen

Varje helg tipsar Omni-redaktionen om de mest aktuella filmerna, tv-serierna, musiken, böckerna och mycket mer från hela världen. Genre kan variera från vecka till vecka.

Om Omni-helg

Recensionssvepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

Annons
Överraska med blombud för student, examen och sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen