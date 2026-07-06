Rutte: Inte orolig för att USA ska splittra Nato

Natochefen Mark Rutte var mycket nöjd med upprustningen i alliansen när han talade på en pressträff inför veckans toppmöte i Ankara. Mötet kommer till stor del att handla om att se till att medlemsländerna har ”tydliga och konkreta planer” på hur Natos nya femprocentsmål ska nås, enligt Rutte.

Generalsekreteraren sa att upprustningen är ”imponerande” och betonade att försvarsinvesteringar ökat med nästan 20 procent jämfört med 2025.

– Vi kommer att behöva fler styrkor, mer resurser och en starkare försvarsindustriell bas.

Han fick flera frågor om USA:s skarpa uttalanden och hårda krav på Europa. När en reporter frågade om Donald Trump splittrar alliansen svarade Natochefen att alla allierade är med på tåget.

– Det finns inga orosmoln där, inte.