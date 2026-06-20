Ryska toppen om frånvaron: ”Jag var verkligen förkyld”

När Rysslands centralbank under midsommarafton meddelade att styrräntan sänks framträdde centralbankschefen Elvira Nabiullina offentligt för första gången på nästan en månad. Frånvaron har lett till spekulationer om hennes framtid, skriver Dagens Industri.

Nabiullina själv hävdar att skälet till att hon uteblivit från flera framträdanden och möten är att hon varit sjukskriven.

– Jag kan bara bekräfta att jag verkligen var förkyld. Jag förlorade rösten under en period, säger hon enligt tidningen.