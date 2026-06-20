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Elvira Nabiullina i december. (Alexander Zemlianichenko / AP)
Putins Ryssland

Ryska toppen om frånvaron: ”Jag var verkligen förkyld”

Av Tomas Ekelund
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När Rysslands centralbank under midsommarafton meddelade att styrräntan sänks framträdde centralbankschefen Elvira Nabiullina offentligt för första gången på nästan en månad. Frånvaron har lett till spekulationer om hennes framtid, skriver Dagens Industri.

Nabiullina själv hävdar att skälet till att hon uteblivit från flera framträdanden och möten är att hon varit sjukskriven.

– Jag kan bara bekräfta att jag verkligen var förkyld. Jag förlorade rösten under en period, säger hon enligt tidningen.

Har bland annat missat möte med president Vladimir Putin om inflation och ränteläget
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Sänkte styrräntan med 25 punkter till 14,25 procent
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Sänkningen var mindre än väntat
TT
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