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Arkivbild: Enligt uppgifter till Sky News rör det sig om fregatten Admiral Grigorovitj, här i Kronstadt utanför Sankt Petersburg den 27 juli 2025. (Alexander Kazakov / AP)
Utrikes

Ryskt fartyg har avfyrat varningsskott i Engelska kanalen

Av Hedda Hallsenius
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En rysk fregatt har avfyrat varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen, rapporterar den brittiska nyhetsbyrån Press Association enligt flera medier.

Händelsen ska ha inträffat mellan brittiska Isle of Wight och franska Normandie.

Sky news skriver att skotten avfyrades då segelbåten kommit nära det ryska fartyget. Skotten ska ha avfyrats från ett avstånd på 450 meter. Enligt en källa till tidningen ska det ryska fartyget ha haft problem med styrningen, och avfyrade skotten för att undvika en kollision med segelbåten.

Det brittiska försvarsdepartementet skriver i en kommentar att man ”utreder uppgifter om en händelse i kanalen”.

Det finns inga uppgifter om skadade personer eller skador på segelbåten. Skotten ska inte ha avfyrats direkt mot båten.

Brittiska styrkor bordade en rysk oljetanker på söndagen
Reuters  · Ofta betalvägg
Det ska röra sig om den ryska fregatten Admiral Grigorovitj
Sky News
MoD investigating reports Russian warship fired warning shots near yacht in Channel
BBC
Händelsen ska ha inträffat 20 sjömil från Isle of Wight
AFP  · Ofta betalvägg
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