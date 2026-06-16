Ryskt fartyg har avfyrat varningsskott i Engelska kanalen

Arkivbild: Enligt uppgifter till Sky News rör det sig om fregatten Admiral Grigorovitj, här i Kronstadt utanför Sankt Petersburg den 27 juli 2025.

En rysk fregatt har avfyrat varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen, rapporterar den brittiska nyhetsbyrån Press Association enligt flera medier.

Händelsen ska ha inträffat mellan brittiska Isle of Wight och franska Normandie.

Sky news skriver att skotten avfyrades då segelbåten kommit nära det ryska fartyget. Skotten ska ha avfyrats från ett avstånd på 450 meter. Enligt en källa till tidningen ska det ryska fartyget ha haft problem med styrningen, och avfyrade skotten för att undvika en kollision med segelbåten.

Det brittiska försvarsdepartementet skriver i en kommentar att man ”utreder uppgifter om en händelse i kanalen”.

Det finns inga uppgifter om skadade personer eller skador på segelbåten. Skotten ska inte ha avfyrats direkt mot båten.