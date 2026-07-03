Ryssar driver med krisen: ”Så länge det inte är ölbrist”

En meme där Vladimir Putin tankar bilen och säger ”de här priserna!!”

Bränslekrisen i Ryssland har lett till ransonering, långa köer vid mackarna och skyhöga priser på bensin. Ryssarna visar, som vilka internetanvändare som helst, sitt stigande missnöje genom memes i sociala medier, rapporterar exilryska Moscow Times.

Ett vanligt tema är att driva med ryska myndigheters ständiga vana att skylla problem på västvärlden. En AI-genererad bild visar Donald Trump, Joe Biden och Barack Obama stjäla bensindunkar från en rysk mack.

Somliga inlägg skojar om att tjejer kommer börja dejta män för att få gratis bensin. Andra har det enkla budskapet: ”Så länge det inte är ölbrist”.