Efter hotet mot Putin – nu döms veteranen

Den ryske krigsveteranen och bloggaren Alexandr Lunin hotade med uppror mot Vladimir Putin och den ryska staten med hänvisning till förhållandena vid fronten i Ukraina. Nu har han gripits och dömts, rapporterar AFP.

Den 39-årige Lunin deltog frivilligt i den fullskaliga invasionen av Ukraina och tjänstgjorde periodvis vid fronten.

Förra veckan publicerade han en video på sociala medier där han krävde ett möte med Putin på grund av rapporterna att ryska soldater misshandlas och torteras vid fronten.

– Om jag inte får komma till Moskva och tala direkt med dig kommer armén att rikta sina vapen mot Kreml, sa han.

En distriktsdomstol i Voronezjregionen dömde i lördags Lunin för ett ”administrativt brott” för att ha visat upp ”extremistiska” symboler, står det i ett inlägg på domstolens webbplats som publicerades på måndagen.