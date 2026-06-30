Ryssland: Över 400 ukrainska drönare har skjutits ner i natt

Landsbygden utanför Moskva efter en ukrainsk drönarattack i mitten av juni. Bilden kommer ursprungligen från en rysk guvernörs Telegram-kanal.

Enligt det ryska försvarsdepartementet har 419 ukrainska drönare skjutits ner över landet under natten, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Ett 50-tal av dem ska ha varit på väg mot Moskva, uppger TT. Det är i nuläget oklart om några människor har skadats eller dödats.

Så sent som under natten till fredagen sköts 660 ukrainska drönare ner över Ryssland, enligt försvarsdepartementet. Precis dessförinnan hade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgett att landets militär ska genomföra en 40 dagar lång offensiv med långdistansattacker mot Ryssland, i syfte att pressa Vladimir Putin till förhandlingsbordet.