En ukrainsk drönare slog ner i den ryska e-handelsjätten Ozons lagerlokaler nära den ryska staden Krasnodar enligt företaget, skriver AFP.

En brand ska ha utbrutit i lokalen. Alla anställda ska ha evakuerats och ingen ska ha kommit till skada.

Det är inte första gången som Ozons lokaler träffas av ukrainska attacker.

Samtidigt har Ryssland attackerat två kraftverk i Kyijv och Zjytomyr i Ukraina under natten, enligt det ryska försvarsdepartementet.

Nästa vecka väntas nya fredssamtal i Abu Dhabi i Förenade arabemiraten, där ryska och ukrainska representanter ska mötas med USA som medlare.