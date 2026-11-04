Ryssland: Ukrainsk drönare har träffat e-jätte
En ukrainsk drönare slog ner i den ryska e-handelsjätten Ozons lagerlokaler nära den ryska staden Krasnodar enligt företaget, skriver AFP.
En brand ska ha utbrutit i lokalen. Alla anställda ska ha evakuerats och ingen ska ha kommit till skada.
Det är inte första gången som Ozons lokaler träffas av ukrainska attacker.
Samtidigt har Ryssland attackerat två kraftverk i Kyijv och Zjytomyr i Ukraina under natten, enligt det ryska försvarsdepartementet.
Nästa vecka väntas nya fredssamtal i Abu Dhabi i Förenade arabemiraten, där ryska och ukrainska representanter ska mötas med USA som medlare.