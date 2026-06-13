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Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i maj. (Claudio Bresciani/TT)
Opinionsläget

S backar – får lägsta stödet sedan valet i ny mätning

Av Ebba Örn
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Socialdemokraterna får sin lägsta notering under mandatperioden i SVT/Verians senaste mätning. Stödet på 31,6 procent ligger bara någon procentenhet över valresultatet 2022.

En klen tröst för partiet är att väljarströmmarna framförallt går till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I mätningen får partierna 8,7 respektive 7,8 procent och är de enda två partier som ligger ”signifikant högre” än riksdagsvalet 2022.

– De har en tydlig medvind i opinionen. Båda partierna går särskilt starkt bland kvinnor, unga väljare och i storstadsområdena, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.

Bland Tidöpartierna är det bara KD som ökar, medan M, L och SD ligger i princip still. Liberalerna har det fortsatt tungt och får i mätningen 2,0 procent.

Ta del av hela opinionsundersökningen nedan.

Socialdemokraterna har sakta men säkert backat i SVT/Verians mätningar sedan förra sommaren
Sveriges Television
Väljarbarometern
Sveriges Television

Resultatet från undersökningen

S: 31,6 procent (-0,9 procentenheter sedan maj)

SD: 18,9

M: 17,1 (-0,1)

V: 8,7 (+0,8)

MP: 7,8 (-0,1)

C: 5,4 (-0,1)

KD: 6,0 (+0,9)

L: 2,0

Övriga: 2,6 (-0,3)

Så genomfördes mätningen

Cirka 3 000 intervjuer genomfördes mellan 27 maj– 7 juni 2026. Frågan som ställdes var: ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val i dag?”

Om väljarbarometern från Verian

Verian, tidigare Kantar Sifo och Kantar Public, beskriver sin väljarbarometer som Sveriges största undersökning av väljarsympatierna.

Den baseras på omkring 3 000 intervjuer med personer ur Sifo-panelen, som består av cirka 85 000 personer i åldrarna 18–84 år. Verian kontrollerar att de svarande är representativa utifrån kön, ålder, region, utbildningsnivå och partisympatier i föregående val.

Väljarbarometern publiceras i samarbete med SVT Nyheter.

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