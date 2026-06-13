S backar – får lägsta stödet sedan valet i ny mätning

Socialdemokraterna får sin lägsta notering under mandatperioden i SVT/Verians senaste mätning. Stödet på 31,6 procent ligger bara någon procentenhet över valresultatet 2022.

En klen tröst för partiet är att väljarströmmarna framförallt går till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I mätningen får partierna 8,7 respektive 7,8 procent och är de enda två partier som ligger ”signifikant högre” än riksdagsvalet 2022.

– De har en tydlig medvind i opinionen. Båda partierna går särskilt starkt bland kvinnor, unga väljare och i storstadsområdena, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.

Bland Tidöpartierna är det bara KD som ökar, medan M, L och SD ligger i princip still. Liberalerna har det fortsatt tungt och får i mätningen 2,0 procent.

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