STOCKHOLM, SVERIGE 20261108 Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson håller pressträff om regeringsfrågan på söndagen. Foto: Magnus Lejhall / TT / Kod 10658

Resultatet i nästa statsministeromröstning kommer att vara avgörande. Den analysen gör man inom Socialdemokraterna, uppger en partikälla för Expressen.

– Extraval ligger inte längre på bordet, det visar de senaste dygnens utveckling, säger källan.

Formellt är det Ulf Kristersson (M) som har sonderingsuppdraget. Men Magdalena Andersson (S) har vädjat till talmannen att inte låta riksdagen rösta när uppdraget löper ut på tisdag, om Kristersson inte kan presentera ett trovärdigt regeringsalternativ.